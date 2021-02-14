В воскресенье, 14 февраля, Германия остановила большинство поездок между регионами на востоке и юге страны и соседними Чехией и Австрией, чтобы остановить распространение мутаций COVID-19.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на DW.

Срок действия ограничений составляет не менее 10 дней. В четверг Германия определила австрийский Тироль и приграничные районы Чешской Республики «зонами вирусной мутации».

Правительство приняло такое решение после того, как южноафриканский вариант коронавируса B.1.351 был обнаружен в австрийском Тироле. Британский вариант B.1.1.7 был обнаружен в Чехии. Есть опасения, что мутации более заразны и что вакцины могут быть не так эффективны против них.

В воскресенье около 1000 полицейских были мобилизованы для обеспечения нового пограничного контроля. Государственная железнодорожная компания Deutsche Bahn приостановила движение в пострадавшие районы и обратно.

Въезжать в Германию можно только немцам, возвращающимся домой, и основным работникам, например, врачам. Торговые связи также будут поддерживаться.

Впрочем, остановить могут даже тех, кому разрешено пересекать границу, в случае, если они не смогут предоставить доказательство отрицательного результата теста на COVID, предупредил премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

С воскресенья на Словакию также распространяются новые немецкие ограничения, несмотря на то, что она не имеет сухопутной границы со страной.

Ранее сообщалось, что Италия ввела более жесткие правила проверки приезжих из Австрии с целью защиты от распространения новых штаммов коронавируса.