Италия ввела более жесткие правила проверки приезжих из Австрии с целью защиты от распространения новых штаммов коронавируса.

Об этом информирует Европейская правда со ссылкой на DW.

По словам итальянского министра здравоохранения Роберто Сперанца, таким образом страна стремится защититься от южноафриканской мутации, которая распространяется в Австрии.

Новые правила, вступили в силу 14 февраля. Они предполагают, что люди, приезжающие из Австрии, даже транзитные пассажиры, должны на границе предъявить отрицательный тест на коронавирус.

Тест должен быть сделан не более чем за 48 часов до прибытия на границу. Уже в Италии путешественники должны отбыть двухнедельный карантин, после которого надо будет сделать еще один тест.

Напомним, в январе сообщалось, что Италия выпустит собственную вакцину против коронавируса уже в сентябре этого года.