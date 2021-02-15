В Гвинее, по данным местных властей, четыре человека умерли в результате новой вспышки лихорадки Эбола. Всего же в западноафриканской стране, точнее в городе Нзерекоре на юго-востоке Гвинеи, зарегистрированы семь случаев заражения вирусом этого опасного заболевания.

Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщил представитель министерства здравоохранения в Конакри, пишет «Deutsche Welle».

Гвинейские власти говорят об эпидемии, однако повторное возникновение Эболы в стране должна еще подтвердить Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая пообещала предоставить немедленную помощь. Вирусная инфекция Эболы приводит к жару и внутренним кровотечениям и очень часто заканчивается летальным исходом.

Во время последней вспышки заболевания в Западной Африке в 2014-2016 годах в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне этим вирусом заразились около 28 тысяч человек, 11 310 пациентов умерли. В июне 2020 года было объявлено о том, что удалось победить вспышку в Демократической Республике Конго, которая длилась почти два года и привела к смерти почти 2300 человек.

Напомним, что в начале февраля 2021 года в Демократической Республике Конго сообщили о новой вспышке лихорадки Эбола. Заражения могут иметь не менее 70 человек, эпидемиологи ВОЗ проводят расследование.