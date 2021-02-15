Паромные компании, осуществляющие перевозки между Францией и Ирландией, открывают новые маршруты в обход Великобритании, чтобы избежать бюрократии и задержек после Brexit.

Об этом информирует Новое время со ссылкой на The Local.

Как сообщает издание, компания Brittany Ferries открыла дополнительные паромные маршруты между Францией и Ирландией 4 февраля. Они соединяют Корк с Роскоффом, а Росслар — с Шербуром.

Кроме того, компания Stena Line открыла новое сообщение выходного дня между Дублином и Шербуром. Там заявили, что тестируют маршрут и пытаются реорганизовать свои рейсы, чтобы удовлетворить растущий спрос.

Проезд через Великобританию традиционно являлся самым быстрым и дешевым маршрутом, соединявшим Францию и Ирландию, но теперь компании избегают его из-за роста бюрократии, связанной с таможенными и нормативными проверками.

Отмечается, что количество паромных переправ из Росслара — ближайшего к материковой Европе ирландского порта — увеличилось более чем в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Это произошло из-за выхода Великобритании из ЕС.

Ранее в издании Bloomberg писали, что пандемия коронавируса привела экономику Великобритании к худшей рецессии с 1709 года.