В Украине пока не зафиксировали новых мутаций коронавируса.
Об этом в эфире телеканала ICTV заявил глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт, пишет РБК-Украина.
По его словам, в ближайшее время ожидаются результаты анализов нескольких образцов, которые были отправлены за границу.
— В Украине еще не встречались новые мутации. Но пока тут нет возможности делать соответствующие анализы. Недавно несколько образцов из Украины в центр секвенирования, в ближайшее время у нас будет ответ, - сказал Ярно Хабихт.
Напомним, что на вакцинацию от коронавируса уже записались 58 тысяч человек. Это персонал ковидных больниц и члены бригад экстренной медицинской помощи, выезжающие к ковидным больным.
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В Украине пока не зафиксировали новых мутаций коронавируса.
Об этом в эфире телеканала ICTV заявил глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт, пишет РБК-Украина.
По его словам, в ближайшее время ожидаются результаты анализов нескольких образцов, которые были отправлены за границу.
— В Украине еще не встречались новые мутации. Но пока тут нет возможности делать соответствующие анализы. Недавно несколько образцов из Украины в центр секвенирования, в ближайшее время у нас будет ответ, - сказал Ярно Хабихт.
Напомним, что на вакцинацию от коронавируса уже записались 58 тысяч человек. Это персонал ковидных больниц и члены бригад экстренной медицинской помощи, выезжающие к ковидным больным.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий