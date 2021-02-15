В Украине пока не зафиксировали новых мутаций коронавируса.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт, пишет РБК-Украина.

По его словам, в ближайшее время ожидаются результаты анализов нескольких образцов, которые были отправлены за границу.

— В Украине еще не встречались новые мутации. Но пока тут нет возможности делать соответствующие анализы. Недавно несколько образцов из Украины в центр секвенирования, в ближайшее время у нас будет ответ, - сказал Ярно Хабихт.

Напомним, что на вакцинацию от коронавируса уже записались 58 тысяч человек. Это персонал ковидных больниц и члены бригад экстренной медицинской помощи, выезжающие к ковидным больным.