Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые заблокировали после введенных санкций, опосредованно финансировала России, как минимум на этапе их приобретения.

Об этом он сказал в интервью Левому берегу.

– Во время работы временной следственной комиссии по «медведчуковским» каналам нам дали возможность ознакомиться с документами. Интересовал сам факт их приобретения, поскольку там длинная и запутанная история. У меня есть основания говорить об опосредованном финансировании со стороны России как минимум на этапе приобретения этих каналов, - заявил министр.

При этом Александр Ткаченко отметил, что речь идет о финансировании терроризма. Но добавил, что нет информации, шла ли речь о поставках угля с оккупированных территорий Донбасса. По словам министра, правоохранители пока отказываются предоставить доказательства против каналов, ссылаясь на то, что следствие еще продолжается.

По его словам, вопрос, что делать с каналами, обсуждали в разных форматах более двух месяцев.

На вопрос, расследуется ли деятельность телеканала «Наш» (принадлежит семье Евгения Мураева — бывшего нардепа от «Оппозиционного блока») и его финансирование, Ткаченко ответил, что ему неизвестно ни о каких следственных действиях.

– Знаю только, что у Национального совета были какие-то претензии к его вещанию. Но это совершенно две разных плоскости принятия решений, - добавил он.

Напомним, 2 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел персональные санкции против депутата «Опозиционной платформы «За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

Также под санкции попали следующие юридические лица, причастные к осуществлению телевещания вышеуказанных телеканалов: «Ариадна ТВ», «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «ТВ ВЫБОР», «Телерадиокомпания «112-ТВ», «ЛИДЕР ТВ», «Партнер ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский опубликовал краткое объяснение для международного сообщества по поводу санкций СНБО против нардепа Тараса Козака и телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK.