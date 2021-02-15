Великобритания переходит к следующей очереди вакцинации после того, как более 15 миллионов человек из самых приоритетных групп получили свою первую дозу вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Sky News.

Это примерно 22,5% всего населения Великобритании и 28,6% взрослого населения страны в возрасте от 18 лет. В то же время, вторую дозу вакцины среди них получили 537 тысяч; следовательно, сейчас только эта группа уже имеет максимальную защиту от вируса.

Первыми вакцинировали людей старше 70 лет и более молодых с хроническими болезнями, которые создавали риск тяжелого течения болезни.

Следующие в очереди - группа 65+ и более молодые с рисковыми хроническими болезнями. Из них более миллиона уже получили приглашение на прививку, и примерно столько же получат его в течение недели.

До конца апреля в правительстве хотят провакцинировать 17 млн человек из приоритетных групп 5-9, при этом продолжая прививки второй дозой тех, кто уже получил первую.

Премьер Борис Джонсон поздравил преодоление границы в 15 млн провакцинированных пациентов, отметив, что это стало результатом общенациональных усилий. Вместе с тем он предупредил, что впереди еще «долгий путь» и на нем несомненно будут трудности.

Ожидается, что 22 февраля премьер представит план выхода страны из локдауна.

В эти выходные более 60 парламентариев-консерваторов поддержали призыв к Джонсону установить четкий график, предусматривающий открытие школ с 8 марта и постепенное снятие всех ограничений до конца апреля.

Джонсон, как сообщается, выступает за более осторожный подход, отмечая, что пока недостаточно данных о том, насколько вакцинация замедлит распространение вируса.

С начала февраля ежедневный прирост заражений в Британии не превышал 20 000 случаев и продолжает снижаться. В то же время, значительную обеспокоенность вызывают новые штаммы вируса.

Напомним, в Украине уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации.