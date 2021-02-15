Одной из приоритетных задач правительства остается повышение уровня безопасности дорожного движения в Украине. В государственном бюджете на 2021 год на эти цели предусмотрели около 2,5 миллиардов гривен для реализации мероприятий.
Об этом рассказал замминистра финансов Александр Кава, передает правительственный портал.
– В 2020 году в Украине по данным Национальной полиции зарегистрировано более 168 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 3541 человек и травмированы 31 974 человек. Мы видим, что сегодня в Украине уровень смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий выше чем среднеевропейский показатель, - сказал он.
Кава подчеркнул, что безопасные условия перевозки пассажиров железнодорожным транспортом позволят уменьшить нагрузку на междугородную и городской общественный транспорт.
Указано, что в 2021 году средства в сумме около 2,5 миллиардов гривен потратят на строительство и усовершенствование:
Напомним, в 2021 году на автодорогах в Николаевской области установят 12 стационарных камер фотовидеофиксации.
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Одной из приоритетных задач правительства остается повышение уровня безопасности дорожного движения в Украине. В государственном бюджете на 2021 год на эти цели предусмотрели около 2,5 миллиардов гривен для реализации мероприятий.
Об этом рассказал замминистра финансов Александр Кава, передает правительственный портал.
– В 2020 году в Украине по данным Национальной полиции зарегистрировано более 168 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 3541 человек и травмированы 31 974 человек. Мы видим, что сегодня в Украине уровень смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий выше чем среднеевропейский показатель, - сказал он.
Кава подчеркнул, что безопасные условия перевозки пассажиров железнодорожным транспортом позволят уменьшить нагрузку на междугородную и городской общественный транспорт.
Указано, что в 2021 году средства в сумме около 2,5 миллиардов гривен потратят на строительство и усовершенствование:
Напомним, в 2021 году на автодорогах в Николаевской области установят 12 стационарных камер фотовидеофиксации.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий