Одной из приоритетных задач правительства остается повышение уровня безопасности дорожного движения в Украине. В государственном бюджете на 2021 год на эти цели предусмотрели около 2,5 миллиардов гривен для реализации мероприятий.

Об этом рассказал замминистра финансов Александр Кава, передает правительственный портал.

– В 2020 году в Украине по данным Национальной полиции зарегистрировано более 168 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 3541 человек и травмированы 31 974 человек. Мы видим, что сегодня в Украине уровень смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий выше чем среднеевропейский показатель, - сказал он.

Кава подчеркнул, что безопасные условия перевозки пассажиров железнодорожным транспортом позволят уменьшить нагрузку на междугородную и городской общественный транспорт.

Указано, что в 2021 году средства в сумме около 2,5 миллиардов гривен потратят на строительство и усовершенствование:

200 пешеходных переходов;

20 кольцевых развязок;

ликвидацию 5 мест концентрации ДТП;

обеспечение работников полиции, ГСЧС и медиков необходимым оборудованием, что позволит более эффективно реагировать на ДТП и спасать жизни пострадавших;

габаритно-весовой контроль за перегруженными грузовиками, которые являются источником повышенной опасности.

Напомним, в 2021 году на автодорогах в Николаевской области установят 12 стационарных камер фотовидеофиксации.