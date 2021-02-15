В ходе инспектирования украинских позиций на Донбассе Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и Главнокомандующему Руслану Хомчаку выяснить обстоятельства гибели трех украинских военных.

Об этом сообщает Defense Express.

14 февраля во время перемещения в районе Новолуганского с целью проверки несения службы и смены военнослужащих на огневых позициях в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получили ранения, несовместимые с жизнью, трое военнослужащих ВСУ: капитан Александр Войтенко (1974 года рождения), солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения). Бойцы скончались на месте от полученных ран.

— Мы храним жизни наших солдат, на дипломатическом уровне через сложные переговоры договариваемся об установлении режима прекращения огня - и затем читаем о гибели наших военных от мин на контролируемой нами территории. Требуется немедленное расследование. Чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем. Жду их доклады о обстоятельствах сразу после моего возвращения уже завтра в «Борисполе», - подчеркнул Владимир Зеленский.

Военный репортер Андрей Цаплиенко написал в своем Telegram канале, что трагедия произошла в относительно безопасной зоне, которую контролировали украинские военнослужащие.

— Вероятно, российские диверсанты перезаминировали противотанковое минное заграждение у дороги, чтобы оно сработало и на людей, - выдвинул версию Андрей Цаплиенко.

Напомним, на Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил украинские военнослужащие подорвались на неизвестном устройстве, трое защитников Украины погибли.