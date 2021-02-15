Утверждения о том, что иностранный противник применил биологическое оружие, вбросили в китайские социальные сети в тот же день, когда Китай впервые сообщил о вспышке неизвестного вируса.

О конспирологических версиях пишет AP.

Китайские официальные лица начали продвигать теорию заговора, стремясь поставить под сомнение происхождение пандемии, которая уже унесла больше 2 миллионов жизней во всем мире.

Китай взял на себя инициативу в распространении дезинформации о COVID-19, поскольку он подвергся нападкам за то, что своевременно справился со вспышкой.

Первые версии о том, что вирус создали в американской лаборатории, появились через несколько месяцов после первого зафиксированного случая коронавируса. 26 января неизвестный мужчина из Китая опубликовал видео, в котором утверждалось, что новый вирус, бушующий в Центральном Китае, был биологическим оружием, разработанным США.

Уже через шесть недель эту версию начало транслировать китайское министерство иностранных дел, распространяя неподтвержденную информацию через глобальную сеть государственных СМИ Китая.

22 февраля китайская газета People’s Daily опубликовала репортаж, в котором освещались слухи о том, что американские военные принесли вирус в Китай, и распространяли эту историю во всем мире с помощью размещения в таких газетах, как Helsinki Times в Финляндии и New Zealand Herald.

— The New Zealand Herald заявила, что имеет «специальные коммерческие отношения с People’s Daily», маркирует их контент как спонсируемый и проверяет его перед публикацией. «После дальнейшего изучения истории, которую вы упомянули, мы удалили этот конкретный элемент с нашего веб-сайта, - сказал представитель новозеландского издания в электронном письме.

The Helsinki Times сообщила, что у нее есть соглашение об «бартерном обмене» контента с People’s Daily, контент которой она маркирует, но не проверяет.

Мы считаем, что освещение событий в западных СМИ порой бывает крайне односторонним и предвзятым. Несмотря на то, что People’s Daily принадлежит государству, как и BBC, мы считаем, что для мировой аудитории полезно иметь обе стороны истории, — сказал Алексис Курос, редактор Helsinki Times.

Ранее НикВести сообщали, что власти Китая отказали экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в изучении необработанных данных о п