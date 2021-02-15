Действующий глава государства Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге, но список его основных конкурентов в феврале изменился. Пятый президент Украины Петр Порошенко сокращает отрыв от действующего главы государства.

Источник: результаты социологического опроса Киевского международного института социологии, проведенного 5-7 февраля

Среди указанных кандидатов относительно больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский, за которого проголосовали бы 16,2% среди всех респондентов и 22,7% среди тех, кто определился с выбором.

На втором месте лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко — 13,1% всех респондентов и 18,3% среди тех, кто определился. На третьем месте — лидер «Батьківщины» Юлия Тимошенко (соответственно, 10,3% и 14,5%).

Сопредседателя фракции «ОПЗЖ» Юрия Бойко готовы поддержать соответственно, 8,1% и 11,4%, лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко — 5,9% и 8,2%, нардепа от «ОПЗЖ» Виктора Медведчука — 3,7% и 5,1%, экс-премьера Владимира Гройсмана — 3,2% и 4,5%, председателя партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко – 2,9% и 4,1%.

Другие кандидаты имеют более низкую поддержку. Социологи отмечают, что опрос проводился на «заказ клиента», однако самого клиента не называют.

Указывается, что респонденту предлагали приведенный в Таблице 1 список возможных кандидатов на выборах президента, а респондент должен был выбрать того, за кого он проголосовал бы.

Исследование проходило 5-7 февраля. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 2005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донбасса). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% — для показателей, близких к 10%, 1,1% — для показателей, близких к 5%.

Напомним, отставку Владимира Зеленского поддерживают 50% украинцев, роспуск Рады — 63%.