Исследование выявило, что эффективность двух доз вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, составляет 94%.

Об этом сообщает Reuters.

К такому выводу пришла израильская организация по поддержанию здоровья Clalit на основе данных о 600 тысяч жителей страны, получивших две дозы вакцины. Специалисты также выяснили, что у этих людей на 92% меньше вероятность развития тяжелых заболеваний из-за коронавируса. Для сравнения в исследовании также участвовали 600 тысяч жителей со схожими историями болезни, но которые не получали вакцину.

– Это недвусмысленно показывает, что вакцина от коронавируса Pfizer чрезвычайно эффективна через неделю после второй дозы, как это было обнаружено в клинических исследованиях, - сказал директор по инновациям Clalit Ран Балисер.

Напомним, в американском штате Орегон обнаружили четыре случая заболевания коронавирусной болезни после введения двух доз вакцины Pfizer/BioNTech. Медицинское руководство штата уверяет, что это не означает неэффективность препарата.