Городской совет Харькова на следующей неделе официально прекратит полномочия Геннадия Кернеса. Соответствующее распоряжение подписал секретарь горсовета Игорь Терехов.
Документ опубликован на сайте мэрии Харькова.
Согласно распоряжению Терехова, на 24 февраля созывается очередная сессия городского совета. Первым пунктом в повестке дня стоит голосование за досрочное прекращения полномочий городского головы Геннадия Кернеса.
Также предполагается, что на этой сессии Кернесу присвоят звание почетного гражданина Харькова.
Напомним, утром 17 декабря, бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Геннадий Кернес умер, у него остановилось сердце.
Образ умершего Харьковского городского головы Геннадия Кернеса будет увековечен в Харькове, начиная с присвоения ему звания Почетного гражданина города.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
Городской совет Харькова на следующей неделе официально прекратит полномочия Геннадия Кернеса. Соответствующее распоряжение подписал секретарь горсовета Игорь Терехов.
Документ опубликован на сайте мэрии Харькова.
Согласно распоряжению Терехова, на 24 февраля созывается очередная сессия городского совета. Первым пунктом в повестке дня стоит голосование за досрочное прекращения полномочий городского головы Геннадия Кернеса.
Также предполагается, что на этой сессии Кернесу присвоят звание почетного гражданина Харькова.
Напомним, утром 17 декабря, бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Геннадий Кернес умер, у него остановилось сердце.
Образ умершего Харьковского городского головы Геннадия Кернеса будет увековечен в Харькове, начиная с присвоения ему звания Почетного гражданина города.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий