Документ опубликован на сайте мэрии Харькова.

Согласно распоряжению Терехова, на 24 февраля созывается очередная сессия городского совета. Первым пунктом в повестке дня стоит голосование за досрочное прекращения полномочий городского головы Геннадия Кернеса.

Также предполагается, что на этой сессии Кернесу присвоят звание почетного гражданина Харькова.