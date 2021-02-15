Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что себестоимость добытого в Украине газа значительно ниже, чем цена, по которой его продают населению.

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

– Мы знаем, и это тоже небольшая тайна, что себестоимость добычи — кстати, она выросла очень сильно, и это тоже вопрос к эффективности деятельности «Нафтогаза», — примерно 2,6 гривны. То есть в 2-3 раза меньше, чем цена, которую сейчас платит население. Нужно еще учитывать тариф на передачу. Но в принципе в любом случае себестоимость намного меньше, чем рыночная цена, - сказал он.

Он добавил, что этот газ не идет на экспорт, а идет на нужды населения, поэтому возникает вопрос, почему не продавать газ населению по себестоимости.

– Себестоимость, условно, 2,6 гривны, почему бы не продавать по 2,6 гривны, а зачем продавать по 6,99? Объясняю. Потому что многие люди не могут платить даже по 2,6 гривны. Потому что есть пенсионеры, инвалиды, есть много людей, которые получают субсидию. И эти субсидии нужно с чего платить, - сказал он.

Кроме того, по словам Витренко, компании нужно платить налоги и обслуживать компанию «Оператор газотранспортной системы».

– Поэтому, если будет работать «Нафтогаз» только по себестоимости, «Нафтогаз» тогда не будет платить достаточное количество денег в госбюджет через налоги, через дивиденды, то есть часть прибыли, а «Нафтогаз» практически всю прибыль платит раз в бюджет — кажется, 95 %, — и не будет денег в госбюджете, прежде всего, на те же субсидии. Кроме того, мы понимаем, что госбюджет — это зарплаты учителям, медикам, это пенсии, это расходы на оборону, - пояснил Витренко.

Напомним, до конца этого отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду подниматься не будут. Правительство подписало соответствующий меморандум с городскими главами, НКРЭКУ и НАК «Нафтогаз».