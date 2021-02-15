Руководство Николаевской ОГА ведет переговоры с профильными специалистами, чтобы понять насколько реально и целесообразно развивать туристический потенциал области. Кроме того, к работе подключены областные и народные депутаты, предприниматели и представители научных кругов.

Об этом сообщили в пресс-службе «Слуги народа».

На прошлой неделе в ЧНУ им. П. Могилы этот вопрос обсуждался в концепции презентации туристического кластера на основе геоинформационных систем, на необходимости внедрении которых настаивают эксперты.

На встрече присутствовала делегация от «Слуги народа», которую представлял народный депутат Украины Александр Пасечный, депутат областного совета Антон Табунщик, председатель районного совета Николаевского района Анна Коверзнева, депутат Николаевского района Александр Дьяченко, а также заместитель главы ОГА Николай Маринов.

Николай Маринов сделал акцент на том, что авторы проекта уделяют особое внимание разработке направления водо- и грязелечения. Замглавы ОГА считает эту работу необходимой и даже стратегической.

— В перспективе она позволит значительно расширить рамки курортного сезона и при надлежащем маркетинге сделать Коблево круглогодичным курортом, — отметил Николай Маринов.

Народный депутат Александр Пасечный рассказал о ремонтах дорог, через которые проходит поток турисов.

— В 2021 году в рамках программы «Большое Строительство» мы завершаем ремонт дороги Т-15-13. Также ведутся работы на трассе Т-15-07, по которой проходит очень важный маршрут. Эта дорога проходит вдоль Бугского и Днепровского лиманов и ведет к историко-археологического заповедника Ольвия и порта Очаков. В Николаевской области 4 условных региона, где нужно уделить особое внимание вопросам развития туризма. Это, прежде всего, побережье Черног, — отметил Александр Пасечный.

Специалисты утверждают: невозможно получить полную информацию об окружающей среде без специальных программ и ресурсов. Принимать управленческие решения в таком случае тоже сложно. Внедрение геоинформационных систем позволит свести в единую систему все необходимые сведения от ОТГ в область.

Александр Пасечный добавил, что особенно важно и в дальнейшем заниматься инфраструктурными проектами, которые могут стать частью масштабной программы. Развитие туристической отрасли на Николаевщине также создаст благоприятные условия для предпринимательства, сельского хозяйства и станет решением многих вопросов по экологии.

Пресс-релиз