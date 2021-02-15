Служба безопасности Украины расследует дело о торговле топливом в РФ, добытого на оккупированных территориях, которое выдавали за уголь южноафриканского происхождения. Выясняется причастность нардепа от «ОЗПЖ» Тараса Козака.

Об этом представители СБУ рассказали в эфире канала Прямой.

Оперативники подтвердили, что идет расследование о торговле углем с Россией незаконного происхождения, добытого на временно оккупированных территориях Луганской области. В СБУ отметили, что причастность Козака может подпадать под статью о финансировании терроризма, но данные досудебного расследования не разглашаются без разрешения прокурора или следователя.

Статья о финансировании терроризма предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Ранее НикВести сообщали, что нардеп от «ОПЗЖ» Тарас Козак приобрел телеканалы «112 Украина» с Newsone за средства гражданской жены, которые перешли на его счет из российского банка.