Авиакомпания SkyUp Airlines отметила, что 180 украинских туристов, которые застряли на острове Занзибар в крайнем случае вылетят из него во вторник, 16 февраля, регулярным рейсом в Киев.

Об этом компания сообщила в Facebook.

Если компания не получит разрешительных документов на вылет в понедельник, 15 февраля, то 16 февраля все пассажиры смогут вылететь в Киев регулярным рейсом. Информацию о времени вылета пассажиры получат через SMS.

Сейчас всех туристов расселили в гостиницах (до 16 февраля). До этого так не могли сделать из-за высокого туристического сезона на острове, их обеспечивали только едой и разрешили пользоваться инфраструктурой отелей (без размещения в номерах).

– В течение 13 — 15 февраля наши представители ведут переговоры с авиационными органами стран, чтобы получить разрешения на пролет в их воздушном пространстве. Несколько раз мы получали устные заверения о готовности предоставить разрешения. Тогда мы начинали подготовку к рейсу, срывая пассажиров с места, однако в последний момент получали отказ. Сейчас к переговорам присоединилась Госавиаслужба Украины, чтобы ускорить решение вопроса, - пояснили в компании и отметили, что технически самолет готов совершить рейс в любую минуту.

Напомним, украинцы должны были вылететь с острова еще 13 февраля, но не смогли из-за поломки самолета.