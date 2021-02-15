В компании Microsoft заявили, что декабрьская кибератака была, вероятно, самой большой и самой сложной, которую мир когда-либо видел.

Об этом заявил президент компании Брэд Смит в интервью телеканалу CBS, передает Радио Свобода.

За кибератакой могла стоять Россия, выяснила американская разведка. При этом на выявление всех пораженных систем могут уйти месяцы.

— Когда мы анализировали все, что мы видели в Microsoft, мы спросили себя, сколько инженеров могли работать над этими атаками. И мы пришли к ответу, что это, конечно, более 1000, - сказал Брэд Смит.

В то же время Россия отрицает причастность к кибератакам.

В декабре 2020 сообщалось, что эти кибератаки случились также по вине неустановленного корпоративного партнера Microsoft.