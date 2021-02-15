Правительство одобрило 15 февраля законопроект об увольнении с должности директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Об этом написал в своем Facebook антикоррупционный деятель Виталий Шабунин.

По словам активиста, правку об увольнении Артема Сытника в законопроект добавили по устному предложению одного из министров.

— По нашей информации, увольнение Сытника – личное решение Владимира Зеленского. Таким образом, он отреагировал на начало расследования про закупку вакцин от COVID-19, - сообщил антикоррупционный активист.

Виталий Шабунин отдельно отметил, что «предложенная процедура гарантирует Зеленскому избрание подконтрольного ему директора. Конкурсна комиссия: 3-х членов делегирует СНБО, 6 - правительство (из них троих международные эксперты)».

Общественный активист подчеркнул, что по расследованию НАБУ не успели провести следственных действий.

— Я не очень понимаю, чем или кем руководствуется Зеленский. Хочет повесить на Сытника провал вакцинации? Действительно верит, что это его ответственность, - интересуется Виталий Шабунин.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по закупке вакцины против коронавирусной болезни.