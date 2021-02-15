Заявление президента России Владимира Путина о том, что «Донбасс не бросят» означает социальную поддержку оккупированного региона.

Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время ежедневной пресс-конференции, передает Интерфакс.

– Что касается слов «Донбасс мы не бросим», дело в том, что там живет много русских, русскоязычных. Это люди, которые, к сожалению, лишены социального обеспечения со стороны своего государства — Украины. Это люди, которым отказано в любых государственных услугах. Именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, Россия будет продолжать это делать, потому что, если не Россия, то больше некому это будет сделать. Вот что имел в виду президент Путин, - пояснил Песков.

Отметим, что 10 февраля Путин встретился с руководителями росСМИ. Тогда прокремлевская пропагандистка, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян спросила у Путина о том, планирует ли Россия продолжать поддерживать «ДНР» и «ЛНР». На что тот заявил, что Донбасс «не бросят». Подробностей его ответа не было.

Ранее Президент Российской Федирации Владимир Путин допустил возможность отключения в своей стране зарубежных интернет-сервисов. Такое, по его словам, возможно при «враждебных действиях против РФ».