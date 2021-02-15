Коммунальное предприятие «Очаков — сервис» Очаковского городского совета, которое занимается водоснабжением и вывозом мусора, собирается взять в лизинг два внедорожника.

Об этом свидетельствует соответствующее решение Очаковского горсовета о предоставлении разрешения на приобретение автомобилей, принятое на сессии 12 февраля, - пишут НикВести.

Речь идет об автомобилях Ford Ranger и Toyota Hilux.

Отметим, что по данным сервиса Auto RIA, стоимость нового пикапа Ford Ranger 2020 года выпуска в среднем составляет от 50 до 75 тысяч долларов США.

Стоимость автомобиля Toyota Hilux составляет от 34 тысяч долларов до 47 тысяч долларов США.

В октябре 2018 года депутаты Очаковского городского совета утвердили создание КП «Очаков-сервис» для обеспечения бесперебойного предоставления комплексных услуг потребителям по водоснабжению и водоотведению, сбору, транспортировке и переработке твердых бытовых отходов.