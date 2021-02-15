Власть итальянского острова Сардиния, расположенного в Средиземном море, решила летом пускать на остров только тех туристов, которые подтвердят, что прошли полную вакцинацию от коронавируса.

Об этом заявил губернатор Кристиан Солинас, цитирует ANSA.

— Те, кто будет въезжать на Сардинию, должны будут показать сертификат, подтверждающий, что у них отрицательный (тест на коронавирус, - прим.), и что они вакцинированы, - сказал губернатор.

Он также добавил, что система контроля за соблюдением правил будет готова задолго до начала летнего сезона.

Сардиния — остров в Средиземном море, расположенный к западу от Апеннинского полуострова между Сицилией и Корсикой. Он является вторым по величине островом Средиземного моря и входит в состав Италии в качестве автономного региона.

Напомним, что Италия ввела более жесткие правила проверки приезжих из Австрии с целью защиты от распространения новых штаммов коронавируса.