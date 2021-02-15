Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европейский Союз сам разрушил отношения с Россией, в частности, из-за поддержки Украины.
Об этом он заявил по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто, передает РБК-Украина.
Министр заявил, что якобы нарушения прав русскоязычных и нападки на русский язык и культуру свидетельствует о том, что Евросоюз отдаляется от всего, что связано с Россией.
— Конечно, нельзя не учитывать попустительство Евросоюза по отношению к грубейшим нарушениям прав русскоязычных, русских, те нападки на русский язык и на русскую культуру, которые мы наблюдаем и в Прибалтике, и в Украине, и в ряде других стран. Когда закрывают русскоязычные каналы, когда заводят уголовные дела на русскоязычных журналистов, - заявил он.
Лавров считает, что Евросоюз не проявляет особого желания что-то изменить в сложившейся ситуации. Тем не менее, он отметил, что Россия намерена продолжать развивать взаимовыгодные отношения с Европой.
Напомним, в Министерстве иностранных дел Германии сочли «странным» слова главы МИД России Сергея Лаврова о готовности РФ к разрыву отношений с Евросоюзом.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европейский Союз сам разрушил отношения с Россией, в частности, из-за поддержки Украины.
Об этом он заявил по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто, передает РБК-Украина.
Министр заявил, что якобы нарушения прав русскоязычных и нападки на русский язык и культуру свидетельствует о том, что Евросоюз отдаляется от всего, что связано с Россией.
— Конечно, нельзя не учитывать попустительство Евросоюза по отношению к грубейшим нарушениям прав русскоязычных, русских, те нападки на русский язык и на русскую культуру, которые мы наблюдаем и в Прибалтике, и в Украине, и в ряде других стран. Когда закрывают русскоязычные каналы, когда заводят уголовные дела на русскоязычных журналистов, - заявил он.
Лавров считает, что Евросоюз не проявляет особого желания что-то изменить в сложившейся ситуации. Тем не менее, он отметил, что Россия намерена продолжать развивать взаимовыгодные отношения с Европой.
Напомним, в Министерстве иностранных дел Германии сочли «странным» слова главы МИД России Сергея Лаврова о готовности РФ к разрыву отношений с Евросоюзом.