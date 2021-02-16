Министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсет якобы скрыл отчет о распространении болезни COVID-19 в стране, подготовленный экспертами в августе прошлого года.

Об этом информирует The Local.

Отчет, который чиновник якобы скрыл от своих коллег, был документом швейцарского Федерального управления здравоохранения (FOPH), призывавшего к усилению мер борьбы с пандемией коронавируса, с целью избежать второй волны эпидемии.

FOPH обнародовал 12-страничный документ 6 августа, он призвал правительство ввести ряд дополнительных ограничений. В частности, там говорилось об обязательном ношении масок и закрытии ресторанов.

Ален Берсет должен был передать этот отчет на рассмотрение в правительство, чего он якобы не сделал, хотя эксперты FOPH отмечали, что ограничения необходимо срочно внедрять.

Не получив отчет, правительство тогда объявило о смягчении некоторых ограничительных мер, разрешив, в частности, большое собрание с 1 октября.

Согласно сообщениям СМИ, Ален Берсет тогда призвал правительство ослабить карантин, «осознав, что у него не было поддержки для усиления запретов».

Эпидемиолог из Бернского университета Кристиан Альтхаус сказал, что одной из основных причин второй волны пандемии в сентябре было то, что федеральные власти ослабили карантинные меры в августе, вместо того, чтобы ввести более строгие ограничения, как рекомендовано FOPH.

Как сообщалось, премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил мировому сообществу заключить международный договор о пандемии. По его словам, такой договор должен обеспечить надлежащую прозрачность после завершения пандемии COVID-19.