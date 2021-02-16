Народный депутат из Николаева от партии «Слуга народа» Елена Мощенец считает, что Юрия Витренко с третьей попытки все-таки назначат министром энергетики, потому что «как-то уже неудобно».

Об этом она заявила в эфире телеканала НАШ.

— У меня есть информация, что на этой неделе возможно вынесение кандидатуры Витренко третий раз в сессионный зал. Я думаю, что это будет возможным после того, как будет в очередной раз сделано сигнальное голосование внутри фракции. Возможно, понимание того, готовы ли поддержать другие фракции Витренко. Не хотелось бы, чтобы третий раз кандидатура эта не получила поддержки в сессионном зале. Уже как-то, честно говоря, и неудобно, — подчеркнулаЕлена Мощенец.

Также Елена Мошенец добавила, что она и раньше голосовала за назначение Юрия Витренко на пост главы Минэнерго.

Ранее сообщалось, что и.о. министра энергетики Юрий Витренко предложил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно вынести на рассмотрение Кабмина вопрос об увольнении главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, а также расторжения контрактов с членами наблюдательного совета компании.