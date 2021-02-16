Фракция «Слуга народа» пока не рассматривает вопрос отставки вице-премьера — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

Об этом заявил нардеп фракции, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, сообщает Укринформ.

По его словам, у депутатов «Слуги народа» есть вопросы к Олегу Урускому, однако «пока вопрос отставки не рассматривается».

— Я убежден, что мы должны совместно исправить ошибки, а уж потом, решать кадровые вопросы, - отметил Данил Гетманцев.

Он также добавил, что вопрос есть ко многим министрам, но не назвал их имена.

Как известно, 2 февраля нардеп «Слуги народа» Дмитрий Наталуха заявил о сборе подписей за отставку Уруского и добавил, что во фракции уже собрали более 40 подписей.

Напомним, спикер парламента Дмитрий Разумков официально объявил об исключении Александра Дубинского из состава фракции «Слуга народа».