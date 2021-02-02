Спикер парламента Дмитрий Разумков официально объявил об исключении Александра Дубинского из состава фракции «Слуга народа».

Соответствующее заявление прозвучало на первом заседании пятой сессии Рады.

Теперь нардеп должен изменить место в парламенте на то, которое отведено для внефракционных. Исключенный парламентарий пришел на заседание, но с опозданием.

Вопрос исключения Дубинского из-за наложенных на него санкций со стороны США был решен на вчерашнем заседании фракции. За то, чтобы исключить его из состава СН, высказались более 180 нардепов.

Ранее фракция «Слуга Народа» вечером 1 февраля собралась, чтобы объявить результаты тайного голосования по исключению народного депутата Александра Дубинского.

Напомним, США ввели санкции против нардепа от «Слуги народа» Александра Дубинского из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.

После чего известный видеосервис YouTube из-за введенных санкций удалил канал нардепа Александра Дубинского. Также невозможно и посмотреть последние видео Дубинского, в том числе и его обращение к президенту Владимиру Зеленскому с требованием о личной встрече. YouTube указывает, что видео больше недоступно, поскольку канал удален.

Сам Александр Дубинский утверждает, что удаление его канала с видеосервиса Youtube повредит сотням тысяч его подписчиков, и называет это «информационной блокадой».

Президент Владимир Зеленский просил выйти Дубинского из фракции «Слуга народа», однако тот отказался. Накануне Александр Дубинский сам просил срочно провести внеочередное заседание фракции, чтобы обсудить введенные против него санкции США.