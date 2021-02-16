Эстонский парламент призвал Европейский союз ужесточить санкции в отношении России из-за авторитарных тенденций в стране.

Об этом сообщает пресс-служба эстонского Рийгикогу, передает Укринформ.

«Рийгикогу призывает государства-члены Европейского союза усилить санкции на международном уровне с целью предоставления реального влияния на Россию для выполнения ею своих международных обязательств. Рийгикогу призывает государства-члены Европейского союза поддерживать и защищать гражданское общество в России», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что в отношениях с Россией при обсуждении трудных вопросов особенно важно сохранить ясность и принципиальность, а институты Европейского союза должны сделать серьезные выводы по результатам визита Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву, который не отвечал этим требованиям.

Соответствующее заявление в защиту гражданских свобод в России поддержали 62 парламентария, против проголосовали трое.

Как сообщалось, Европейский союз может принять санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным и другими нарушениями прав человека в марте этого года.