Из-за пандемии карнавал в Германии в этом году отменили, но по Дюссельдорфу провезли сатирические повозки, а в Кельне устроили кукольное шествие.

В понедельник, 15 февраля, по Дюссельдорфу провезли сатирические повозки на разные немецкие и мировые политические и общественные темы, пишет «Deutsche Welle».

В частности, одна из таких повозок была посвящена российскому оппозиционеру Алексею Навальному и президенту РФ Владимиру Путину.

Сообщается, что президенты, канцлеры и премьер-министры — традиционные персонажи рейнского карнавала. В этом году на сатирических повозках можно было увидеть проигравшего выборы в США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелу Меркель, которая после предстоящих осенних выборов в бундестаг намерена покинуть свой пост главы немецкого правительства.

Кроме этого в Кельне провели кукольное шествие также с сатирическими мини-повозками. В телевизионной трансляции было задействовано около 180 кукол, изображавших участников процессии из главных карнавальных гвардий и обществ, зрителей, комментаторов, лошадей и козла — талисмана футбольного клуба бундеслиги «Кельн».

Напомним, что французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал на обложке своего номера карикатуру на президента Турции Реджепа Эрдогана. В ответ Анкара обвинила издание в культурном расизме.