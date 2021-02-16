Украина и еще 51 государство одобрили Декларацию против применения произвольных арестов в межгосударственных отношениях.

Об этом передает Министерство иностранных дел Украины.

Декларацию одобрили 15 февраля во время инициированной Канадой конференции. Документ должен способствовать разработке «действенных механизмов борьбы с незаконным лишением свободы для достижения политических целей».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на конференции упомянул об арестах граждан Украины во временно оккупированных Крыму и отдельных территориях Донбасса.

— В настоящее время около ста граждан Украины незаконно удерживаются за решеткой в Крыму и на территории Российской Федерации. Политически мотивированное преследование украинцев по сфабрикованным обвинениям стало обыденной практикой российской оккупационной власти. Мы рассматриваем принятую сегодня декларацию как важный дополнительный инструмент давления на РФ с целью освобождения украинских политических заключенных и предотвращения дальнейших нарушений прав человека на оккупированных территориях, - сказал Дмитрий Кулеба.

Также министр призвал страны совместно давить на Россию для освобождения незаконно удерживаемых украинцев.

Напомним, украинский военный, который пропал во время дежурства в зоне боевых действий в Донецкой области, попал в плен к боевикам так называемой «ДНР». Там его заставили записать видео с дискредитацией Вооруженных сил Украины.