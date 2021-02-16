Силовики в Беларуси проводят обыски у руководителей Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), других журналистов и правозащитников. Обыски проходят в разных городах.
Об этом сообщает правозащитный центр Весна.
Силовики провели обыски у главы БАЖ Андрея Бастунца и его заместителей Олега Агеева и Бориса Горецкого. По словам жены главы БАЖ, правоохранители были вежливы и просили не волноваться.
Также с обысками пришли к гомельской журналистке Ларисе Щираковой в рамках уголовного дела по статье 362 УК об «убийстве полицейского».
Также обыск проводят у гомельского журналиста Анатолия Готовчица, журналиста-фрилансера Алеся Буракова-младшего и у журналиста Александра Буракова-старшего.
У пресс-секретаря Белорусского дома прав человека имени Бориса Звозкого Евгении Паращанки, которая является членом ЕС, тоже проводят обыск в доме ее родителей, где она находится с маленьким сыном.
У адвоката Кристины Рихтер был произведен обыск. У нее изъяли телефон и документы, связанные с деятельностью БАЖ. Рихтер сказала, что решение об обыске датировано 1 февраля 2021 года.
Следственный комитет Беларуси заявил, что обыски проходят для расследования уголовного дела по статье 342 Уголовного кодекса Беларуси (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).
Напомним, в Молодечненском районе Беларуси милиция задержала 19 лыжников, обвинив их в несанкционированном митинге в лесу.
|
Путь «Зори» лежит во мраке - не пора ли его чуток осветить?Александр Жолобецкий
|
Не кам’яний вік, дєло Шарікова живєє всєх живих та російська відповідь цивілізаціїСтанислав Мартиросов
Силовики в Беларуси проводят обыски у руководителей Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), других журналистов и правозащитников. Обыски проходят в разных городах.
Об этом сообщает правозащитный центр Весна.
Силовики провели обыски у главы БАЖ Андрея Бастунца и его заместителей Олега Агеева и Бориса Горецкого. По словам жены главы БАЖ, правоохранители были вежливы и просили не волноваться.
Также с обысками пришли к гомельской журналистке Ларисе Щираковой в рамках уголовного дела по статье 362 УК об «убийстве полицейского».
Также обыск проводят у гомельского журналиста Анатолия Готовчица, журналиста-фрилансера Алеся Буракова-младшего и у журналиста Александра Буракова-старшего.
У пресс-секретаря Белорусского дома прав человека имени Бориса Звозкого Евгении Паращанки, которая является членом ЕС, тоже проводят обыск в доме ее родителей, где она находится с маленьким сыном.
У адвоката Кристины Рихтер был произведен обыск. У нее изъяли телефон и документы, связанные с деятельностью БАЖ. Рихтер сказала, что решение об обыске датировано 1 февраля 2021 года.
Следственный комитет Беларуси заявил, что обыски проходят для расследования уголовного дела по статье 342 Уголовного кодекса Беларуси (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).
Напомним, в Молодечненском районе Беларуси милиция задержала 19 лыжников, обвинив их в несанкционированном митинге в лесу.