По состоянию на 10:00 16 февраля в Николаевской области зарегистрировано 55 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация в Facebook.
Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1668 (1) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 647, всего выздоровели - 33318. Умерло всего от последствий COVID-19 - 748, за сутки - 6.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3143 человек, зафиксировано 150 летальных случаев, 6189 пациентов выздоровели.
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По состоянию на 10:00 16 февраля в Николаевской области зарегистрировано 55 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация в Facebook.
Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1668 (1) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 647, всего выздоровели - 33318. Умерло всего от последствий COVID-19 - 748, за сутки - 6.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3143 человек, зафиксировано 150 летальных случаев, 6189 пациентов выздоровели.