По состоянию на 10:00 16 февраля в Николаевской области зарегистрировано 55 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация в Facebook.

Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 27092 (+38);

Первомайск - 1347 (+10);

Южноукраинск - 1372;

Вознесенск - 985;

Очаков - 684;

Арбузинский район - 434;

Баштанский район - 583;

Березанский район - 506;

Братский район - 351;

Березнеговатский район - 237;

Веселиновский район - 372;

Витовский район - 1481;

Вознесенский район - 341;

Врадиевский район - 310;

Еланецкий район - 186;

Доманевский район - 359;

Казанковский район - 448;

Кривоозерский район - 279 (+3)

Николаевский район - 563 (+2)

Новобугский район - 356;

Новоодесский район - 869 (+2)

Очаковский район - 336;

Первомайский район - 482;

Снигиревский район - 440.

Заболевание COVID-19 установлен в 1668 (1) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 647, всего выздоровели - 33318. Умерло всего от последствий COVID-19 - 748, за сутки - 6.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3143 человек, зафиксировано 150 летальных случаев, 6189 пациентов выздоровели.