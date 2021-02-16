За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3143 человек, зафиксировано 150 летальных случаев, 6189 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро вторника, 16 февраля, пишет «Новое время».

За сутки в Украине выздоровело больше человек, чем заболело. Такая динамика наблюдается с начала января, за исключением нескольких дней.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 276 618 человек, из них 1 122 968 выздоровели, летальных исходов — 24 542.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

Киев — 308 случаев;

Винницкая область — 210 случаев;

Волынская область — 95 случаев;

Днепропетровская область — 85 случаев;

Донецкая область — 60 случаев;

Житомирская область — 18 случаев;

Закарпатская область — 204 случая;

Запорожская область — 95 случаев;

Ивано-Франковская область — 621 случай;

Киевская область — 136 случаев;

Кировоградская область — 20 случаев;

Луганская область — 26 случаев;

Львовская область — 115 случаев;

Николаевская область — 55 случаев;

Одесская область — 127 случаев;

Полтавская область — 149 случаев;

Ровенская область — 88 случаев;

Сумская область — 7 случаев;

Тернопольская область — 67 случаев;

Харьковская область — 131 случай;

Херсонская область — 6 случаев;

Хмельницкая область — 50 случаев;

Черкасская область — 99 случаев;

Черновицкая область — 343 случая;

Черниговская область — 28 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина полностью готова к старту вакцинации от коронавируса. Поставки вакцины ожидают 16—17 февраля.