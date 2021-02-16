За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3143 человек, зафиксировано 150 летальных случаев, 6189 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро вторника, 16 февраля, пишет «Новое время».
За сутки в Украине выздоровело больше человек, чем заболело. Такая динамика наблюдается с начала января, за исключением нескольких дней.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 276 618 человек, из них 1 122 968 выздоровели, летальных исходов — 24 542.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина полностью готова к старту вакцинации от коронавируса. Поставки вакцины ожидают 16—17 февраля.
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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3143 человек, зафиксировано 150 летальных случаев, 6189 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро вторника, 16 февраля, пишет «Новое время».
За сутки в Украине выздоровело больше человек, чем заболело. Такая динамика наблюдается с начала января, за исключением нескольких дней.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 276 618 человек, из них 1 122 968 выздоровели, летальных исходов — 24 542.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина полностью готова к старту вакцинации от коронавируса. Поставки вакцины ожидают 16—17 февраля.