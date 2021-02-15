Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина полностью готова к старту вакцинации от коронавируса. Поставки вакцины ожидают 16—17 февраля.

Об этом накануне он сказал в эфире телеканала «Интер», пишет TheБабель.

— Я говорил, что с 15 февраля начнется вакцинация. Это дата, которую я лично называл, исходя из поставки вакцин. Источники поставок вакцин Pfizer COVAX немного задерживаются. По вакцине компании AstraZeneca, согласно контракту с индийским институтом Serum Institute, сейчас идут технические моменты по логистике отправки вакцины. То есть 16—17 февраля, я думаю, мы ожидаем вакцину уже в Украине, - отметил Максим Степанов.

При этом он подчеркнул, что Минздрав выполнил все формальности и сейчас идет процесс отгрузки вакцины в Украине. По его словам, уже сформированы 347 мобильных бригад из общего количества в 572.

Максим Степанов добавил, что в феврале Украина получит 1 миллион доз вакцин и еще миллион — в марте.

В пресс-службе Минздрава изданию уточнили, что по состоянию на 15 февраля озвученные министром даты остаются актуальными. То есть поставки ожидаются 16—17 февраля.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что вакцина от коронавируса прибудет в Украину уже на следующей неделе. По словам министра, по состоянию на сегодня уже начался процесс отгрузки вакцин, которые Украина получит из Индии.