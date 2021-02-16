Об этом глава Минздрава сказал на сегодняшнем брифинге.

Он заверил, что на сегодня в Украине готова вся медицинская инфраструктура: медбригады и списки тех, кого будут вакцинировать. По словам министра, с получением вакцины до 15 февраля возникли некие «технические проблемы», но он уверен, что «они будут решены за несколько дней».

– Я очень рассчитываю, что на этой неделе мы уже сделаем первую прививку и это прививка будет сделано нашим медицинским работникам, - сказал Степанов.