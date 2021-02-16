Партия «Европейская солидарность» наращивает поддержку. Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в следующее воскресенье, политсила получила бы 13,1% среди всех и 23% от тех, кто определился.

Об этом свидетельствууют результаты опроса компании InfoSapiens.

Такие же показатели имеет и партия «Слуга народа» — 13,1% среди всего населения и 23% тех, кто определился с партией. За ОПЗЖ готовы голосовать соответственно 12,4% и 21,8%.

«Батьківщина» — 7,7% и 13,7%, «Радикальная партия Олега Ляшко» — 2,7% и 4,7%, «Сила и честь» — 2,6% и 4,6%.

В ходе исследования было опрошено 1003 респондента старше 18 лет методом личного интервью на дому у респондента. Выборка репрезентативна взрослому населению Украины за областью, размером населенного пункта, полом и возрастом. Исследование не охватывало Автономную Республику Крым, а в Донецкой и Луганской области опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%. Опрос проводился 21 января — 5 февраля 2021.

Ранее опрос, проведенный социологической группой «Рейтинг» показал, что идею роспуска парламента и досрочные перевыборы поддерживают 63%, идею отставки президента и назначения досрочных выборов Главы государства — 50%.