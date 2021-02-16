Хакеры из Северной Кореи (КНДР) совершили кибератаку на сервер американской фармацевтической компании Pfizer. Хакеры пытались получить доступ к информации о вакцине от коронавируса компании.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Национальное агентство разведки (NIS) Южной Кореи.

Отмечается, что хакеры пытались взломать серверы Pfizer в Южной Корее, чтобы получить доступ к технологической информации о вакцине и лечению от коронавируса. При этом какие именно данные могли быть похищены, не сообщается.

Такие данные обнародовала южнокорейская разведка во время закрытого заседания во вторник, 16 февраля.

Напомним, в штате Флорида в округе Пинеллас компьютерный хакер получил доступ к водопроводной системы города и попытался загрузить опасное количество химического вещества.