Николаевский городской голова Александр Сенкевич созывает заседание сессии городского совета на пятницу, 26 февраля.

Об этом свидетельствует его распоряжение от 16 февраля, которое опубликовано на странице управления аппарата совета в социальной сети Facebook.

Заседание запланировано на 10:00. На сессии планируется рассмотрение земельных и текущих вопросов.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что депутаты городского совета VIII созыва работают эффективнее, чем предыдущего.