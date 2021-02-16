Николаевский городской голова Александр Сенкевич созывает заседание сессии городского совета на пятницу, 26 февраля.
Об этом свидетельствует его распоряжение от 16 февраля, которое опубликовано на странице управления аппарата совета в социальной сети Facebook.
Заседание запланировано на 10:00. На сессии планируется рассмотрение земельных и текущих вопросов.
Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что депутаты городского совета VIII созыва работают эффективнее, чем предыдущего.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич созывает заседание сессии городского совета на пятницу, 26 февраля.
Об этом свидетельствует его распоряжение от 16 февраля, которое опубликовано на странице управления аппарата совета в социальной сети Facebook.
Заседание запланировано на 10:00. На сессии планируется рассмотрение земельных и текущих вопросов.
Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что депутаты городского совета VIII созыва работают эффективнее, чем предыдущего.