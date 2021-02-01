Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что депутаты городского совета VIII созыва работают эффективнее, чем предыдущего.

Об этом городской голова сказал в эфире телеканала «Март» 29 января, пишут НикВести.

В частности, Александр Сенкевич рассказал, что доволен тем, как на сегодняшний день работают сессия горсовета и постоянные депутатские комиссии.

— Судя по тому, как проходит сессия и судя по тому, как проходят комиссии Николаевского городского совета могу сделать вывод, что она работает эффективнее, чем предыдущая. Я боюсь сглазить, но хочу, чтобы всё и дальше так продолжалось. Может, это первый задор, который может быстро выгореть, но я надеюсь, что это такой задор, который продержится 5 лет. В любом случае, сегодня комиссии собираются — одна комиссия не собиралась, но это связано с тем, что в ней маленькое количество людей, комиссия по законности, гласности и депутатской этике. Там два человека не приходит и нет кворума, но все другие комиссии работают очень активно, а иногда даже собираются не один раз в неделю, а несколько раз. Сейчас очень активно работает земельная комиссия — она уже два раза рекомендовала мне перенести сессию, что я и делал, - рассказал Александр Сенкевич.

Напомним, что в январе из-за отсутствия кворума дважды не состоялось заседание комиссии Николаевского горсовета по законности и гласности. На заседании, в частности, должен был рассматриваться вопрос отмены предоставления русскому языку статуса регионального.

Ранее депутат Николаевского городского совета, глава городской организации партии «Европейская солидарность» Елена Киселева высказала мнение, что депутатам горсовета VIII созыва будут мешать личные амбиции, поэтому она «ничего особенного» не ждет от этой каденции.