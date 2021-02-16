Новые штрафы для пешеходов и водителей, введенные 16 февраля Верховной Радой, должны снизить смертность на дорогах Украины на 10-15%.
Такие ожидания выразил заместитель главы МВД Антон Геращенко, передает пресс-служба ведомства в Telegram.
– Принятие данного законопроекта - это большая победа и шаг вперед. Парламентарии поддержали проект закона несколько в обрезанном виде, в частности, не поддержали нормы о запрете водителям выходить из машины без разрешения полицейского. А также уменьшили размер штрафа за превышение скоростного режима до 1700 гривен, - рассказал Геращенко.
В то же время, заместитель министра отметил, что после вступления закона в силу полицейские будут обязаны ставить знаки, которые предупреждают о режиме контроля скорости.
Напомним, в 2021 году на автодорогах в Николаевской области установят 12 стационарных камер фотовидеофиксации.
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Новые штрафы для пешеходов и водителей, введенные 16 февраля Верховной Радой, должны снизить смертность на дорогах Украины на 10-15%.
Такие ожидания выразил заместитель главы МВД Антон Геращенко, передает пресс-служба ведомства в Telegram.
– Принятие данного законопроекта - это большая победа и шаг вперед. Парламентарии поддержали проект закона несколько в обрезанном виде, в частности, не поддержали нормы о запрете водителям выходить из машины без разрешения полицейского. А также уменьшили размер штрафа за превышение скоростного режима до 1700 гривен, - рассказал Геращенко.
В то же время, заместитель министра отметил, что после вступления закона в силу полицейские будут обязаны ставить знаки, которые предупреждают о режиме контроля скорости.
Напомним, в 2021 году на автодорогах в Николаевской области установят 12 стационарных камер фотовидеофиксации.