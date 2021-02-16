Во французской общине Дюнкерк проведут массовое тестирование на коронавирус. В регионе доля случаев «британского» штамма коронавируса среди проверенных положительных тестов достигла 70%.

Об этом сообщает BFMTV.

Кампания будет проходить 18 и 19 февраля. Тестирование будут бесплатным, приходить в пункты можно будет без предварительной записи.

– В дополнение к обычной проверке, цель этой кампании - упростить доступ к тесту, чтобы его можно было сдать как можно ближе к дому и работе, чтобы поощрить людей приходить тестироваться, - рассказали в региональном Агентстве общественного здоровья.

Тестирование будут проводить быстрыми тестами на антиген, которые позволят узнать результат за 15-20 минут. В случае положительного теста, людей для уточнения результата отправлять на ПЦР-тестирование.

Также в органах здравоохранения приняли решение выделить общинам Дюнкерка и О-де-Франс дополнительные дозы вакцины от коронавируса.

Ранее министр здравоохранения Франции заявил, что южноафриканский и бразильский штаммы коронавируса могут преодолевать иммунитет человека, уже переболевшего COVID-19, и вызывать повторные заражения.