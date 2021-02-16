Фракция «Голос» считает назначение Сергея Шкарлета министром образования незаконным и будет обращаться в Конституционный суд.
Об этом на пленарном заседании Верховной Рады заявила депутат Инна Совсун, пишет Бабель.
По ее словам, Шкарлет «точно не мог набрать 226 голосов» в парламенте и «все народные депутаты это знают». Совсун призвала нардепов других фракций поддержать представление в КСУ.
Также она поблагодарила Офис генпрокурора за начало расследования кнопкодавства во время голосования за Шкарлета.
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Фракция «Голос» считает назначение Сергея Шкарлета министром образования незаконным и будет обращаться в Конституционный суд.
Об этом на пленарном заседании Верховной Рады заявила депутат Инна Совсун, пишет Бабель.
По ее словам, Шкарлет «точно не мог набрать 226 голосов» в парламенте и «все народные депутаты это знают». Совсун призвала нардепов других фракций поддержать представление в КСУ.
Также она поблагодарила Офис генпрокурора за начало расследования кнопкодавства во время голосования за Шкарлета.