Правительство Норвегии снимает все дополнительные ограничения, введенные в столичном регионе, чтобы остановить распространение «британского» штамма коронавируса. Меры будут сняты с четверга, 18 февраля.
Об этом сообщает Reuters.
Теперь местные власти будут решать, вводить ли местные ограничения. Если они захотят, основные магазины, расположенные внутри торговых центров, могут снова открыться, а в ресторанах снова можно будет подавать алкоголь вместе с едой.
По словам министр здравоохранения Норвегии Бента Хои, муниципалитеты теперь лучше ориентируются в ситуации, поэтому правительственные ограничения больше не считаются необходимыми.
– Необязательно, чтобы прекращение национальных мер означало, что они будут легкими в муниципалитете, в котором вы живете, - отметил министр.
В январе в Осло и его окрестностях произошла вспышка «британского» штамма коронавируса, что потребовало более строгих мер, включая закрытие всех второстепенных магазинов впервые с начала пандемии.
Напомним, в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины подали заявку о государственной регистрации вакцины против коронавируса от AstraZeneca.
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Правительство Норвегии снимает все дополнительные ограничения, введенные в столичном регионе, чтобы остановить распространение «британского» штамма коронавируса. Меры будут сняты с четверга, 18 февраля.
Об этом сообщает Reuters.
Теперь местные власти будут решать, вводить ли местные ограничения. Если они захотят, основные магазины, расположенные внутри торговых центров, могут снова открыться, а в ресторанах снова можно будет подавать алкоголь вместе с едой.
По словам министр здравоохранения Норвегии Бента Хои, муниципалитеты теперь лучше ориентируются в ситуации, поэтому правительственные ограничения больше не считаются необходимыми.
– Необязательно, чтобы прекращение национальных мер означало, что они будут легкими в муниципалитете, в котором вы живете, - отметил министр.
В январе в Осло и его окрестностях произошла вспышка «британского» штамма коронавируса, что потребовало более строгих мер, включая закрытие всех второстепенных магазинов впервые с начала пандемии.
Напомним, в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины подали заявку о государственной регистрации вакцины против коронавируса от AstraZeneca.