Правительство Норвегии снимает все дополнительные ограничения, введенные в столичном регионе, чтобы остановить распространение «британского» штамма коронавируса. Меры будут сняты с четверга, 18 февраля.

Об этом сообщает Reuters.

Теперь местные власти будут решать, вводить ли местные ограничения. Если они захотят, основные магазины, расположенные внутри торговых центров, могут снова открыться, а в ресторанах снова можно будет подавать алкоголь вместе с едой.

По словам министр здравоохранения Норвегии Бента Хои, муниципалитеты теперь лучше ориентируются в ситуации, поэтому правительственные ограничения больше не считаются необходимыми.

– Необязательно, чтобы прекращение национальных мер означало, что они будут легкими в муниципалитете, в котором вы живете, - отметил министр.

В январе в Осло и его окрестностях произошла вспышка «британского» штамма коронавируса, что потребовало более строгих мер, включая закрытие всех второстепенных магазинов впервые с начала пандемии.

Напомним, в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины подали заявку о государственной регистрации вакцины против коронавируса от AstraZeneca.



