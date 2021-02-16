Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Заявку на регистрацию подали вчера, 15 февраля. Тогда же Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень вакцин против COVID-19 для экстренного применения вакцину AstraZeneca/Oxford.

В Украине ранее уже приняли закон, который сокращает процедуру для регистрации вакцины против COVID-19 до пяти дней. Украина ожидает получить от AstraZeneca и Novavax 12 млн доз вакцины. Первые поставки должны начаться в феврале.

Отметим, что вакцинацию в Украине планировали начать 15 февраля, но этого не произошло. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, отсрочка вакцинации произошла из-за логистических проблем, на решение которых нужно несколько дней.

Напомним, во вторник, 16 февраля Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что он рассчитывает, что уже на этой неделе в Украине будет сделана первая прививка от коронавируса, и первую дозу вакцины получат медицинские работники.