Администрация президента США Джо Байдена начала переговоры с Германией о будущем газопровода «Северный поток — 2». Среди тем — возможные санкции против компаний, которые принимают участие в его строительстве.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на комментарий немецкого чиновника и на собственные источники.

Во вторник, 16 февраля, для администрации Байдена наступает крайний срок, чтобы сообщить список компаний, которые, по ее мнению, нарушают законы США. При этом, по данным WSJ, Штаты также могут отказаться от введения санкций, успокоив Германию — своего ключевого европейского союзника.

Представитель Госдепартамента отметил, что администрация будет «следить за деятельностью по завершению или сертификации газопровода и, если такие действия будут происходить, вынесет решение о приемлемости санкций».

Администрация Байдена обещала, что пересмотрит политику США в отношении трубопровода, который предназначен для транспортировки российского природного газа в Германию по дну Балтийского моря. Строительство газопровода завершили на 90%, осталось еще примерно 130 км. Год назад строительство приостановили из-за санкций Конгресса США против компаний, которые его строят, и восстановили 6 февраля 2021 года. Если трубопровод достроят, Россия получит возможность поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Это приведет к потере Украиной доходов от транзита газа несколько миллиардов долларов в год. США заявляли, что «Северный поток — 2» создает угрозу для энергетической безопасности Европы. Россия эти обвинения отрицает.

Байден пока четко не озвучил позицию по газопроводу. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в январе, что «президент, по-прежнему считает, что «Северный поток — 2» — невыгодная сделка для Европы». Но это было до восстановления его строительства 6 января. После администрация не ответила обязательными санкциями, это поставило ее политику под сомнение, пишет The Wall Street Journal. Главный официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс отказался объявить официальную позицию на брифинге 12 февраля.

– Наша позиция по «Северному потоку — 2» была очень четкой и остается неизменной, - сказал лишь он.

Напомним, в Сенате США призвали президента Джо Байдена ввести санкции против «Северного потока-2».