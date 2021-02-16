Министерству культуры и информационной политики в этом году выделили 7 миллионов из госбюджета на проект по медиаграмотности.

Об этом во время публичной онлайн-дискуссии сообщил заместитель министра культуры и информационной политики Тарас Шевченко, передает Укринформ.

В частности, он сказал, что работа над проектом будет основываться на сотрудничестве государства, общественных организаций, а также партнеров. По словам замминистра, проект рассчитан не только на этот год.

— Мы видим, что это должно быть сотрудничество как государства, так и общественных организаций, партнеров по развитию. Бюджет, который есть в министерстве непосредственно под проект по медиаграмотности - ориентировочно 7 миллионов гривен на текущий год. Кроме того, это проект не на один год, и мы потенциально видим возможности увеличения бюджетов в будущие годы, - сказал Тарас Шевченко.

Он также добавил, что МКИП реализует проект в сотрудничестве с другими ведомствами и общественными организациями, например, с Министерством цифровой трансформации.

— В контексте медиаграмотности и цифровой грамотности, наверное, около половины тематики пересекается. С точки зрения образовательного процесса тесное взаимодействие как с профильными депутатами, так и с профильным министерством будет залогом результативности работы, - отметил заместитель министра.

Кроме того, Тарас Шевченко рассказал, что в контексте личной информационной безопасности у людей есть огромный запрос на безопасность, в частности насчет того, как понимать, как работают фейки и дезинформация.

В то же время участники обсуждения выразили сомнение, хватит ли средств, выделенных из госбюджета, на такой важный проект.

В начале января сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики прекратило формировать перечень сайтов, к которым предлагает запретить доступ в Украине.