Во время обеда житель Таиланда нашел в улитке оранжевую жемчужину размером с монету.

Об этом пишет Dailymail.

На днях 40-летний водитель грузовика Монтиан Джансук из таиландской провинции Чонбури и его жена купили на рынке морепродуктов улитку, чтобы приготовить обед. Во время еды они нашли в ней оранжевую жемчужину размером с монету и весом в семь граммов.

Таец заподозрил, что им попалась улитка Мело, брюхоногий моллюск, который производит разноцветный жемчуг. Крупные жемчужины Мело могут стоить огромных денег.

Монтиан Джансук планирует отнести находку специалисту, чтобы удостоверится в своем предположении, а потом хочет продать жемчужину.

Ранее сообщалось, что в таиландской провинции Накхонситхаммарат рыбак нашел на берегу пляжа редкую оранжевую жемчужину Мело весом в 7,68 грамма.