В деле о катастрофе самолета МАУ («Международных авиалиний Украины») иранская сторона прикрывается государственной тайной. Поэтому существенного продвижения в диалоге с Тегераном нет.
Об этом в интервью Радио Свобода заявил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.
По его словам, отношения Киева и Тегерана в этом вопросе движутся в рамках технического расследования. Но после октябрьских переговоров Украина еще не получала ответа на запросы о правовой помощи.
– … по большей части вопросов Иран прикрывается военной государственной тайной. Но позвольте, на условиях конфиденциальности, мы подали запрос на передачу нам файла с записями переговоров экипажа в кабине самолета, а также записи с боевой машины, из которой сделаны были выстрелы. Иран молчит, но в чем же здесь может быть военная государственная тайна? В том, что украинский самолет сбит умышленно, и доказательства этого факта целенаправленно скрываются?!, - отметил Мамедов.
Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Ирана опровергли информацию о том, что украинский самолет МАУ мог быть сбит умышленно.
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В деле о катастрофе самолета МАУ («Международных авиалиний Украины») иранская сторона прикрывается государственной тайной. Поэтому существенного продвижения в диалоге с Тегераном нет.
Об этом в интервью Радио Свобода заявил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.
По его словам, отношения Киева и Тегерана в этом вопросе движутся в рамках технического расследования. Но после октябрьских переговоров Украина еще не получала ответа на запросы о правовой помощи.
– … по большей части вопросов Иран прикрывается военной государственной тайной. Но позвольте, на условиях конфиденциальности, мы подали запрос на передачу нам файла с записями переговоров экипажа в кабине самолета, а также записи с боевой машины, из которой сделаны были выстрелы. Иран молчит, но в чем же здесь может быть военная государственная тайна? В том, что украинский самолет сбит умышленно, и доказательства этого факта целенаправленно скрываются?!, - отметил Мамедов.
Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Ирана опровергли информацию о том, что украинский самолет МАУ мог быть сбит умышленно.