Об этом сообщает пресс-служба фонда.

– Страховые выплаты профинансированы для семей врача общей практики - семейной медицины из Николаевской области, врача-хирурга и врача-терапевта из Хмельницкой области, а также для семей врача-анестезиолога и врача-терапевта из Тернопольской области, - отмечают в фонде.

Выплаты осуществили за счет средств государственного бюджета. Средства поступят на счета семей на протяжении нескольких банковских дней.

– Для семей пяти медицинских работников, умерших вследствие инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 во время выполнения профессиональных обязанностей, Фонд социального страхования сегодня профинансировал страховые выплаты в размере 1 млн 576 тысяч 500 гривен, - указано в сообщении.

Напомним, Фонд соцстрахования в январе направил 295 тысяч грн на ежемесячные СOVID-выплаты для 51 медика и их семей. Размер выплаты для одного медика от фонда составляет от 710,79 гривны до 21 тыс. 970 гривен.

Ранее правительство урегулировало процедуру расследования случаев смерти медработников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, в результате заболевания этой болезнью.