Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что, несмотря на многочисленные жалобы, до повышения температуры хотя бы до +7 в Николаеве не будут ремонтировать дорогию

Об этом он сказал во вторник, 16 февраля, во время прямого эфира в социальных сетях, пишут НикВести.

— Друзья, ну давайте представим себе, что я даю команду и завтра выходят на улицу и начинают асфальтировать эти ямы. Что мы будем иметь? Будем иметь скандал, телевизионные новости на «1+1» или ICTV «В Николаеве укладывают асфальт в лужи при минусовой температуре». Я понимаю, что это неудобства. Я сам перемещаюсь на автомобиле по городу, моя жена тоже ездит за рулем. Но вы должны понять, что мы сегодня ничего не можем делать с этими ямами, — сказал мэр.

Он добавил, что сейчас только могут временно засыпать ямы отфрезерованным асфальтом от «ЭЛУ автодорог». Александр Сенкевич пообещал, что как только потеплеет хотя бы до +7 и будет сухо, дороги начнут ремонтировать.

Ранее Александр Сенкевич рассказал, когда по Николаеву отремонтируют все дороги: «Это будет две тысячи неизвестный год».